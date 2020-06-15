Россия и Чехия начнут переговоры по ситуации с памятником Коневу

Представители МИД Чехии и РФ встретятся друг с другом через несколько недель.

Россия и Чехия начнут переговоры по ситуации с памятником советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька. Дипломат добавил, что обсуждения по данной ситуации со сносом памятника начнутся через несколько недель.

Это будет главный вопрос переговоров, которые начнутся через несколько недель Витезслав Пивонька, посол Чехии в России

Специалист отметил, что переговоры состоятся на уровне заместителей глав МИД, а также специальных представителей правительств Чехии и России.

Напомним, что в начале апреля 2020 года власти округа Прага-5 демонтировали памятник Ивану Коневу. Этот маршал освобождал город от фашистов в мае 1945 года. Автор проекта по сносу Ондржей Коларж заявил, что данная скульптура должна быть установлена в Музее памяти ХХ века. В МИД РФ считают действия властей округа "возмутительными и циничными".

Живущие в Чехии россияне рассказали об отношении чехов к сносу памятника маршалу Коневу.

Видео: YouTube / AP Archive