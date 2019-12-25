Поводом послужил дипломатический скандал.

Посла Чехии вызвали в МИД России. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник. Эксперт объяснил, что дипломат из Праги направлен во внешнеполитическое ведомство РФ в связи с дипломатическим скандалом.

В конце апреля еженедельник Respekt заявил, что в Чехию прибыл подозрительный мужчина с российским паспортом. При себе у него якобы обнаружили рицин. Местные СМИ заявили, что турист прибыл в Прагу для того, чтобы отравить трех политиков. Ситуация якобы связана с тем, что должностные лица имели отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу, а также с переименованием площади перед российским посольством в площадь Бориса Немцова.

Премьер-министр Чехии заявил, что спецслужбы приняли решение о высылке из страны двух российских дипломатов. Ситуация якобы связана с информацией о перевозке в Прагу яда (рицина).

Россия может купить памятник маршалу Коневу у Чехии.