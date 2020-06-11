Россия может купить памятник маршалу Коневу у Чехии. Об этом рассказал заместитель главы российского МИДа Владимир Титов. Его слова передаёт агентство "РИА Новости".
Титов рассказал, что выкупка памятника — это крайняя мера. По его словам, причина того, что Москва рассматривает все варианты в том, что муниципальные власти Праги центральные власти Чехии не желают идти на уступки.
Титов отметил, что памятники сохранят ценности и смысл только тогда, когда они остаются на тех исторических местах, где были установлены.
Ранее в Чехии рассказали о "важнейшей трудности" страны.
Видео: YouTube/ AP Archive
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