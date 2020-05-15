Депутат Войтех Филип призвал правительство вернуть памятник на место в Праге.

Чешский политик назвал варварством снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом политик из Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип заявил во время интервью с журналистами из "Красной звезды". Первый заместитель председателя палаты депутатов Чехии считает, что демонтаж памятника - это "коварный и варварский поступок".

Войтех Филип рассказал, что его партия обратилась к правительству страны для того, чтобы памятник Ивану Коневу вернули на место. Ранее демонтаж объекта также осудил президент Чехии Милош Земан. Глава государства добавил, что власти Праги произвели снос объекта "украдкой". Филип же объяснил снос памятника желанием отдельных местных "фашиствующих политиков" нарушить хорошие отношения между славянскими народами, которые существуют до сих пор.

Напомним, что 3 апреля в Праге снесли памятник Ивану Коневу. Следственный комитет России 10 апреля возбудил уголовное дело по статье за осквернение символов воинской славы РФ. В МИД Чехии заметили, что недопустимо преследовать чешских чиновников иностранным государством.

Видео: YouTube / AP Archive