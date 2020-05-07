МИД Чехии направит агентов по безопасности в Россию.

Чехия усилит защиту дипломатов в Москве после сноса памятника Коневу. Об этом рассказал глава МИД Томаш Петржичек журналистам "РБК". По словам дипломата, власти Чехии направят в столицу России агентов по безопасности. Их задачей станет охрана сотрудников, работающих в Москве. Данные меры необходимы для сотрудников внешнеполитического ведомства Чехии из-за недавних протестов по демонтажу памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

МИД страны считает целесообразным усиление мер защиты сотрудников дипмиссии в России прокомментировал Томаш Петржичек

Чиновник заметил, что на данный момент Чехия ждет ответа со стороны российских коллег. Глава МИД добавил, что дипломаты не получили официальной реакции от России ни по поводу инцидентов в Петербурге и Москве, в которых протестующие напали на генконсульство и посольство. Напомним, что представители движения "Другая Россия" провели акции около чешских дипломатических зданий, в которых использовали дымовые шашки.

Инициатор сноса памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию.

Видео: tn.nova.cz