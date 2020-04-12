Президент Чехии осудил снос памятника Коневу

Об этом Милош Земан заявил в интервью пражскому телеканалу iPrima.

Президент Чехии Милош Земан в интервью местному СМИ осудил снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу, который был расположен на площади Интербригады на административной территории района "Прага-6".

Глава государства назвал этой действие "смешным и глупым актом".

Отметим, что в Праге демонтировали накануне памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Он командовал войсками, освободившими город от нацистов в 1945 году.

Глава городского района Прага-6 Ондржей Коларж прокомментировал демонтаж в ироничной форме.

У него на лице не было маски. Правила должны соблюдать все, - сказал чиновник.

Памятник Коневу в Праге демонтировали из-за пересмотра заслуг военного в 2017 году. Монумент не смогли передать российскому Минобороны из-за того, что он находится в зоне компетенций муниципальных властей. В Чехии помнят, что именно этот полководец освободил Прагу от фашистов в 1945 году. Однако на табличке также появилась надпись о том, что в 1956 году было подавлено венгерское восстание, а в 1968-ом году готовился ввод войск на территории Чехословакии.

Видео: YouTube / AP Archive