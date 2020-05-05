Инициатор сноса памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Он считает неприемлемым, что россияне назвали власти Праги-6 нацистами.

Староста района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого снесли памятник маршалу Ивану Коневу, написал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором пожаловался на Россию. Об этом сообщило Чешское радио.

Коларж заявил, что власти Праги-6 имели полное право демонтировать памятник, поскольку он является собственностью муниципалитета, который может распоряжаться им в соответствии с чешскими законами. Он отметил, что процедура снятия памятника Коневу вызвала неадекватную реакцию в РФ.

Староста пожаловался, что россияне назвали власти Праги-6 нацистами. По его словам, Россия обвинила западные страны в фальсификации и переписывании истории. Коларж утверждает, что в РФ ведут гибридную войну против Евросоюза.

В письме Ондржей Коларж призвал фон дер Ляйен принять решительные меры в отношении России. Он назвал такое поведение неприемлемым.

Памятник маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля по решению властей района Прага-6. Монумент разместят в Музее памяти ХХ века. Глава МИД России Сергей Лавров назвал эти действия "возмутительными и циничными". В отношении участников сноса возбудили уголовное дело об осквернении символов воинской славы России.

Ранее мы писали, что в Праге начали возводить памятник власовцам.

Видео: YouTube / AP Archive