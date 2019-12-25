Памятная доска также уже готова.

В Праге начали возводить памятник власовцам. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

По информации журналистов, в одном из районов чешской столицы устанавливают памятник членам Русской освободительной армии. Она воевала на стороне Третьего Рейха во время Второй мировой войны.

Скульптура появится в районе Ржепорыйе. Такое решение принял глава муниципалитета Павел Новотный. Оно было принято 11 декабря 2019 года.

Причина, по словам Новотного, в том, что солдаты РОА освободили этот район в мае 1945 года. Памятная доска также уже готова.

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