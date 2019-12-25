  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Праге начали возводить памятник власовцам
Сегодня, 18:32
135
matveyvn

В Праге начали возводить памятник власовцам

0 0

Памятная доска также уже готова.

В Праге начали возводить памятник власовцам. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

По информации журналистов, в одном из районов чешской столицы устанавливают памятник членам Русской освободительной армии. Она воевала на стороне Третьего Рейха во время Второй мировой войны.

Скульптура появится в районе Ржепорыйе. Такое решение принял глава муниципалитета Павел Новотный. Оно было принято 11 декабря 2019 года.

Причина, по словам Новотного, в том, что солдаты РОА освободили этот район в мае 1945 года. Памятная доска также уже готова.

Ранее премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла.

Теги: власовцы, вторая мировая война, прага, чехия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии