Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Андрей бабиш не считает, что страны до дойдут до радикальных мер.

В Чехии оценили вероятность выдворения российского посла. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на выступление премьер-министра страны Андрея Бабиша. Политик уверен, что усиление напряженности между двумя государствами не требует введения радикальных мер. Андрей Бабиш напомнил, что Чехия не позволит вмешиваться в свои внутренние дела мировым державам.

Недопустимо — если это правда — чтобы некое другое государство проводило здесь акции против наших граждан прокомментировал чиновник

Напомним, что 22 апреля местное издание Respekt опубликовало материал о том, что из России в Европу спецслужбы перебросили своего офицера. Точкой "перегона" служил аэропорт имени Вацлава Гавела. Журналисты рассказали, что у сотрудника спецслужб из РФ в багаже мог находиться яд для отравления местных представителей власти. МИД России отвергает обвинения. В Respekt заметили, что через несколько часов после полета представителя спецслужб несколько чешских чиновников пришлось взять под усиленную охрану. В списке оказался и глава района Прага-6 Ондржей Коларж, который ответственен за демонтаж памятника маршалу СССР Ивану Коневу.

В Чехии готовы к переговорам с Россией о передаче памятника Коневу.