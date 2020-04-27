Он добавил, что в Кремле не знают про этот материал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посчитал расследование чешского издания про россиянина "уткой". В нём шла речь о гражданине РФ, который приехал в Чехию, чтобы отравить местных чиновников.

По мнению чешских журналистов, прибывший был российским агентом спецслужб и в багаже с собой у него был яд. После публикации материала нескольких местных чиновников взяли под охрану.

Песков отметил, что в Кремле не знают про этот материал — как и про объект расследования. Поэтому, по мнению чиновника, это больше похоже на "утку". При этом он добавил, что российская сторона не получала никаких запросов от журналистов их Чехии.

Ранее главу района Прага-6 Ондржея Коларжа стали охранять из-за угроз, которые стали ему поступать после призыва Сергея Шойгу привлечь политика к уголовной ответственности за снос памятника маршалу Коневу. Ему угрожали неизвестные.

Видео: YouTube / AP Archive