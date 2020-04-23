Для беспокойства у Коларжа есть причина.

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану. Об этом сообщает чешское издание Respekt.

Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа стали охранять из-за угроз, которые стали ему поступать после призыва Сергея Шойгу привлечь политика к уголовной ответственности. Ему угрожали неизвестные.

Издание отмечает, что для беспокойства у Коларжа есть причина. Так, по сведениям журналистов, в Прагу приехал российский гражданин — якобы он представляет для главы района опасность. Также появилась информация о том, что накануне произошла переброска офицеров спецслужб из России в Европу.

Ранее президент Чехии предложил год не открывать границы страны.

Видео: YouTube / AP Archive