Президент Чехии предложил год не открывать границы страны

Глава государства надеется избежать второй волны коронавируса.

Президент Чехии Милош Земан предложил год не открывать границы страны. По данным "РИА Новостей", об этом глава государства рассказал во время выступления на местной радиостанции F1. Политик рассказал журналистам, что данную меру он считает необходимой ради того, чтобы попытаться избежать второй волны COVID-19.

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Напомним, что ранее похожую инициативу выдвигал заместитель министра здравоохранения Чехии Роман Прымула. Он предположил, что границы в Европе могут оставаться закрытыми на протяжении двух лет. На данный момент в Еврокомиссии рекомендовали оставить границы закрытыми для иностранцев внутри шенгенской зоны до 15 мая.

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