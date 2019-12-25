Посольство РФ в Праге объяснило причины "изменения" адреса на площади Немцова

Информация о "переезде" диппредставительства на улицу Коруновачни, 34 появилась накануне в местных СМИ со ссылкой на чешский МИД.

Российское посольство в Чехии опровергло появившуюся информацию о намерении использовать в качестве своего "нового" адреса в Праге адрес своего консульского отдела на улице Коруновачни, 34. Накануне здание посольства, расположенное на площади Под каштанами, получило адрес площади Бориса Немцова от местных властей.

Диппредставительство на своей странице в Facebook объяснило, что мэрия уведомило миссию о том, что адрес представительского здания посольства на площади Под каштанами, 1 прекращает свое существование. Именно это место значилось адресом представительства российской дипмиссии. Но также за зданием был сохранен адрес на улице Коруновачни, 36. Теперь посольство приняло решение использовать этот адрес в качестве официального "с учетом низкой вероятности его переименования". Чешская сторона об этом была уведомлена.

Отметим, что решение о переименовании площади Pod kaštany (Под каштанами), где находится посольство РФ в Чехии, было принято 24 января на заседании городского совета Праги.

Ранее мы сообщали о том, что президент Чехии Милош Земан в интервью местному СМИ осудил снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу, который был расположен на площади Интербригады на административной территории района "Прага-6".

Фото: Pixabay