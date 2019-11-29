Площадь у посольства РФ в Праге назовут в честь Бориса Немцова

Такое решение принял Городской совет чешской столицы.

На заседании городского совета Праги 24 января было принято решение о переименовании площади Pod kaštany (Под каштанами), где находится посольство РФ в Чехии. Теперь диппредставительство будет находиться на площади имени Бориса Немцова.

Как рассказали в городском муниципалитете, решение было принято в связи с предстоящим 5-летием со дня убийства российского политика в Москве. Уточняется, что поводом для принятия решения стала петиция, под которой подписались 4,5 тысячи жителей Праги.

Напомним, Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. По факту убийства политика было возбуждено уголовное дело по статьям 105 (убийство) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). В 2017 году присяжные признали Хамзата Бахаева, Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, Шадида и Анзора Губашевых виновными в убийстве.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает раскрытым убийство оппозиционного политика, а недавно в сети появились фотографии, на которых изображена группа осужденных в Иркутской области. Снимки были сделали летом 2018 года. Среди мужчин, предположительно, находится осужденный за убийство политика Бориса Немцова Заур Дадаев.

Видео: DW News / YouTube