Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в колонии

УФСИН начала проверку.

В сети появились фотографии, на которых изображена группа осужденных в Иркутской области. Снимки были сделали летом 2018 года. Среди мужчин, предположительно находится осужденный за убийство политика Бориса Немцова Заур Дадаев.

На кадрах изображен стол с мясом, соками и фруктами. В ГУФСИН РФ по Иркутской области объявили, что проведут служебную проверку.

Ранее мы сообщали о том, что руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает раскрытым убийство оппозиционного политика Бориса Немцова.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по статьям 105 (убийство) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). В 2017 году присяжные признали Хамзата Бахаева, Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, Шадида и Анзора Губашевых виновными в убийстве.

Фото: Ислам Ирон / "ВКонтакте"