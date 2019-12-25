Немцов смог посмертно отсудить у Лужкова больше 12 тысяч евро в ЕСПЧ

ЕСПЧ постановил выплатить компенсацию дочери политика Жанне Немцовой.

Убитый в 2015 году политик Борис Немцов смог посмертно отсудить у покойного бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова больше 12 тысяч евро в Европейском суде по правам человека.

В 2009 году Немцов и политик Владимир Милов опубликовали доклад по итогам 17-летнего правления Юрия Лужкова в Москве. В нём рассказывалось о фактах коррупции со стороны московской мэрии в тот период и лично градоначальника. Лужков подал иск в суд за клевету.

В итоге Замоскворецкий суд решил, что Немцов, Милов и газета "Коммерсантъ", опубликовавшая фрагменты доклада, должны выплатить Лужкову по 500 тысяч рублей. После решение подтвердил Мосгорсуд. В 2010 году Немцов стал обжаловать решение в Страсбурге.

В ЕСПЧ признали, что выплаченная сумма не преследовала насущной социальной потребности и не нужна в демократическом обществе. Суд посчитал данное решение давлением на свободу выражения мнений.

ЕСПЧ постановил выплатить компенсацию дочери политика Жанне Немцовой в размере 12 994 евро и 7800 евро за моральный ущерб.

Ранее на марше памяти Бориса Немцова в Петербурге задержали 8 человек.