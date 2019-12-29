На марше памяти Бориса Немцова в Петербурге задержали 8 человек

Всего задержанных в России 13: 4 человека во Владивостоке и один в Нижнем Новгороде.

Вчера, 29 февраля, в некоторых городах России, в том числе и Петербурге, прошли ежегодные акции в память убитого Бориса Немцова. Телеграм-канал "ОВД-Инфо" подвел итоги.

Всего задержали 13 человек, 8 из которых петербуржцы. В столице обошлось без задержаний, однако около 200 человек не пустили на акцию из-за превышения допустимого числа человек.

Напомним, что Борис Немцов был убит в Москве на Большом Москворецком мосту возле Кремля 27 февраля 2015 года. Заказчиков убийства не нашли, предполагаемого убийцу Заура Дадаева осудили в 2017 году на 20 лет.

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Фото: "Вконтакте" / "Год Бориса Немцова".