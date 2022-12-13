В Петербурге почтили память убитого оппозиционного политика Бориса Немцова

Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года. В

В Петербурге у Соловецкого камня почтили память убитого оппозиционного политика, бывшего депутата Госдумы и первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. Он погиб в Москве в 2015 году, мероприятие организовало региональное отделение партии "Яблоко".

На мероприятии также дежурили полицейские, они не мешали собравшимся, и все прошло без происшествий. В числе пришедших возложить цветы были лидер фракции "Яблоко" в ЗакСе Александр Шишлов и депутат Борис Вишневский.

Напомним, что Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года. В июле 2017 года по обвинению в исполнении преступления были осуждены пятеро уроженцев Северного Кавказа. Заказчик убийства политика до сих пор не найден.

Ранее компания из Казахстана может выкупить петербургский завод Hyundai. По данным издания, в случае покупки на предприятии могут возобновить выпуск тех же автомобилей, которые выпускались на предприятии до весны 2022 года, — то есть Hyundai Creta, Hyundai Solaris и KIA Rio.

Фото: telegram / ВишНевскоеВремя