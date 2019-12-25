Украинский политик в разговоре с пранкерами раскритиковал "Байрактары"

По его словам, в беспилотниках присутствует больше пиара и коррупции, чем боевого применения.

Народный депутат Украины нескольких созывов Сергей Пашинский раскритиковал беспилотники "Байрактар". Об этом он заявил пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились "американским политиком".

По словам Пашинского, в "Байрактарах" присутствует больше пиара и коррупции, чем боевого применения. Он также заявил ,что был против их применения украинской армией, объясняя это тем, что эти беспилотники сильно уязвимы против ПВО.

Также украинский политик заявил ,что "Байрактары" не являются самодостаточным оружием и сами по себе работать не могут.

Ранее мы сообщали, что офис Зеленского не исключил веерных отключений электроэнергии на Украине.

Фото: Telegram / Шоу ВиЛ (Вован и Лексус)