Офис Зеленского не исключил веерных отключений электроэнергии на Украине

Кирилл Тимошенко рассказал об энергетических проблемах после ракетных ударов по Украине.

Заместитель главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил о том, что в ближайшее время в стране будут сложные времена с энергоснабжением. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местных телеканалов, выступая на всеукраинском марафоне. Он добавил, что власти не исключают веерные отключения освещения.

У нас будут сложные времена, поэтому нужно всем приготовиться к экономии электроэнергии, также возможны веерные отключения, если удары продолжаться. Всему населению нужно готовиться к действительно тяжёлой зиме. Кирилл Тимошенко, замглавы офиса президента Украины

Ранее в офисе Владимира Зеленского заявили о ракетном попадании в энергетические объекты в Киеве, Днепре, Житомире. Массированные атаки на объекты произошли утром 18 октября. Бывший депутат Верховной рады Илья Кива сообщил о том, что в Днепропетровске удар пришелся по Приднепровской ТЭЦ

СМИ: В Днепропетровске серьезно поврежден объект энергетической инфраструктуры.

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