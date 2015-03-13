Часть Кронштадта осталась без света из-за аварии на сетях

Сейчас аварийно-диспетчерская служба проводит работы по поэтапному переподключению абонентов по резервной схеме.

В Кронштадте некоторые жилые дома остались без электроэнергии 3 июля из-за аварии на сетях АО "Оборонэнерго", пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на районную администрацию.

Сейчас аварийно-диспетчерская служба проводит работы по поэтапному переподключению абонентов по резервной схеме. Свет постепенно возвращается в обесточенные здания. Все причины случившегося устанавливаются, о сроках полного восстановления энергоснабжения пока не сообщается.

Ранее прокуратура пришла с проверкой в дом на 2-м Муринском проспекте из-за отсутствия света и воды. Специалистами был зафиксирован ряд серьезных нарушений жилищного законодательства и правил технической эксплуатации жилого фонда.

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