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Часть Кронштадта осталась без света из-за аварии на сетях
Сегодня, 17:18
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Часть Кронштадта осталась без света из-за аварии на сетях

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Сейчас аварийно-диспетчерская служба проводит работы по поэтапному переподключению абонентов по резервной схеме.

В Кронштадте некоторые жилые дома остались без электроэнергии 3 июля из-за аварии на сетях АО "Оборонэнерго", пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на районную администрацию. 

Сейчас аварийно-диспетчерская служба проводит работы по поэтапному переподключению абонентов по резервной схеме. Свет постепенно возвращается в обесточенные здания. Все причины случившегося устанавливаются, о сроках полного восстановления энергоснабжения пока не сообщается. 

Ранее прокуратура пришла с проверкой в дом на 2-м Муринском проспекте из-за отсутствия света и воды. Специалистами был зафиксирован ряд серьезных нарушений жилищного законодательства и правил технической эксплуатации жилого фонда.

Фото: pxhere 

Теги: кронштадт, электроэнергия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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