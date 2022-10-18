СМИ: В Днепропетровске серьезно поврежден объект энергетической инфраструктуры

Офис президента Украины рассказал о попаданиях ракет в нескольких городах страны.

В украинском городе Днепропетровске серьезно поврежден объект энергетической инфраструктуры. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал заместитель главы офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. Чиновник отметил, что две ракеты попали по режимному объекту. Эксперт признал, что из-за инцидента потребители могут на какое-то время оказаться без света и водоснабжения.

Днепр. Два прилета в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения. Больше подробностей позже. Работает ГСЧС. Кирилл Тимошенко, замглавы офиса президента Украины

Эксперт добавил, что три попадания ракет произошло в объект энергообеспечения, расположенный на левом берегу Киева. По информации депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, в столице Украины уже фиксируются перебои с электроснабжением.

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Фото и видео: социальные сети, Telegram / Илья Кива, SHOT