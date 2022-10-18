Стремоусов: диверсионные группы ВСУ в Херсонской области успешно уничтожаются

Замглавы ВГА региона рассказал о том, что обстановка остается спокойной.

Заместитель главы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что разведывательные и диверсионные группы Вооруженных сил Украины в Херсонской области успешно уничтожаются.Противники ранее предпринимали попытки замаскироваться под российских военнослужащих по линии боевого сопротивления. Об этом чиновник сообщил в собственном Telegram-канале. Эксперт добавил, что контрнаступлений на территорию со стороны киевского режима на утро 18 октября. Он добавил, что "все спокойно".

Они просто едут, и наши пацаны говорят, что их искренне жаль, и они сразу понимают, что это диверсионно-разведывательные группы и расстреливают их, как в тире. Кирилл Стремоусов для ТАСС

Напомним, что 15 октября российские военные сорвали попытку наступления украинских формирований в Херсонской области. ВСУ открыли массированной огонь из ствольной артиллерии и РСЗО. Поддержку противникам оказывали 30 танков и БМП.

Стремоусов: Россия "поставит мат" Киеву этой зимой.

Фото и видео: Telegram / Кирилл Стремоусов