Компания из Казахстана может выкупить петербургский завод Hyundai

По данным издания, в случае покупки на предприятии могут возобновить выпуск тех же автомобилей, которые выпускались на предприятии до весны 2022 года, — то есть Hyundai Creta, Hyundai Solaris и KIA Rio.

Стало известно, что казахстанская компания "Астана Моторс" обсуждает с властями Петербурга покупку завода Hyundai. Об этом 27 февраля пишет "Фонтанка".

По данным издания, в случае покупки на предприятии могут возобновить выпуск тех же автомобилей, которые выпускались на предприятии до весны 2022 года, — то есть Hyundai Creta, Hyundai Solaris и KIA Rio.

Также председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик заявил о продаже завода компании из Казахстана.

Напомним, что в декабре 2022 года на заводе начали штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова для Hyundai Solaris. В конце прошлого месяца бывший автозавод продлил режим простоя до конца зимы 2023 года, при этом 20 и 21 февраля остались рабочими днями для всех работников компании "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус".

Ранее завод Hyundai в Петербурге может уйти в простой до конца марта. После приостановки производства в январе в простое находились около 2,2 тыс. членов коллектива, в феврале – 1 455 человек.

Фото: Piter.tv

