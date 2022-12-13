Компания из Казахстана может выкупить петербургский завод Hyundai

Стало известно, что казахстанская компания "Астана Моторс" обсуждает с властями Петербурга покупку завода Hyundai. Об этом 27 февраля пишет "Фонтанка".
По данным издания, в случае покупки на предприятии могут возобновить выпуск тех же автомобилей, которые выпускались на предприятии до весны 2022 года, — то есть Hyundai Creta, Hyundai Solaris и KIA Rio.
Также председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик заявил о продаже завода компании из Казахстана.
Напомним, что в декабре 2022 года на заводе начали штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова для Hyundai Solaris. В конце прошлого месяца бывший автозавод продлил режим простоя до конца зимы 2023 года, при этом 20 и 21 февраля остались рабочими днями для всех работников компании "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус".
Ранее завод Hyundai в Петербурге может уйти в простой до конца марта. После приостановки производства в январе в простое находились около 2,2 тыс. членов коллектива, в феврале – 1 455 человек.
Фото: Piter.tv
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