Завод Hyundai в Петербурге может уйти в простой до конца марта

После приостановки производства в январе в простое находились около 2,2 тыс. членов коллектива, в феврале – 1 455 человек.

Петербургский завод Hyundai в ближайшее время снова планирует уйти в простой до конца марта. Об этом "Невским Новостям" сообщил осведомленный источник.

В декабре 2022 года на заводе начали штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова для Hyundai Solaris. В конце прошлого месяца бывший автозавод продлил режим простоя до конца зимы 2023 года, при этом 20 и 21 февраля остались рабочими днями для всех работников компании "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус".

После приостановки производства в январе в простое находились около 2,2 тыс. членов коллектива, в феврале – 1 455 человек.

Фото: pxhere.com