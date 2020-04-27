В Чехии готовы к переговорам с Россией о передаче памятника Коневу

О готовности к переговорам заявил глава чешского МИДа Томаш Петршичек.

В министерстве иностранных дел Чехии заявили о готовности к переговорам с Россией о передаче памятника маршалу Коневу. В начале апреля его демонтировали в Праге, что вызвало скандал.

О готовности к переговорам заявил глава чешского МИДа Томаш Петршичек. Он рассказал, что ведомству крайне важно, чтобы выполнялись договорённости документа о дружественных отношениях с РФ, который был подписан в 1993 году. Петршичек отметил, что по договору не указано, где памятник должен быть размещён. Однако есть обязательства по достойному обращению с ним и по охране скульптуры от повреждений.

Ранее Песков посчитал расследование чешского издания про россиянина "уткой".

Видео: YouTube / AP Archive