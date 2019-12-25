Говорит, что чемоданчик никто не видел.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал данные о российском "отравителе" в Праге. Он сделал это во время своего онлайн-брифинга.

Сейчас вот нас обвиняют, что мы кого-то там пытаемся в Чешской Республике отравить. Сергей Лавров, глава МИД России

Он рассказал, что несмотря на слухи о том, что в Прагу прибыл агент российских спецслужб "с каким-то веществом в чемодане" и об это известно органам страны, "никто чемодан никому не предъявляет".

До этого новости о "российском отравителе" в Чехии слухами и вбросом назвала Мария Захарова. А Песков посчитал расследование чешского издания про россиянина "уткой".