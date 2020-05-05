МИД Чехии хочет обсудить разногласия в отношениях с Россией

Соответствующая дипломатическая нота была направлена в Москву.

Министерство иностранных дел Чехии предложило России начать переговоры по нормализации отношений двух государств и отрегулировать имеющиеся споры. Об этом сообщил глава ведомства Томаш Петржичек.

Поводом к усугублению дипломатических отношений двух стран стал демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу, который был установлен в Праге.

Это первое предложение о нормализации отношений, сделанное между Прагой и Москвой.

Староста района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого снесли памятник маршалу Ивану Коневу, написал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором пожаловался на Россию.

Памятник маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля по решению властей района Прага-6. Монумент разместят в Музее памяти ХХ века. Глава МИД России Сергей Лавров назвал эти действия "возмутительными и циничными". В отношении участников сноса возбудили уголовное дело об осквернении символов воинской славы России.

Видео: YouTube / AP Archive