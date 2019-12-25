Парад Победы в Петербурге собрал сотню зрителей за ограждениями

Многие из них стоят без средств индивидуальной защиты.

Петербуржцы пришли посмотреть на Парад Победы, несмотря на коронавирус. Более ста человек выстроились в очередь, чтобы увидеть памятное мероприятие. Часть людей стоит в масках и перчатках, но многие обходятся и без них.

Напомним, что Парад Победы в честь 75-летия Великой Победы начался в 10:00. В нём приняли участие более 4, 5 военнослужащих, а также 100 единиц бронетехники, 30 боевых самолетов и вертолетов.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге стартовал Парад Победы.

Фото: Пётр Иванов / SotaVision