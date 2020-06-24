В Петербурге стартовал Парад Победы

На мероприятие пришли блокадники и ветераны.

Сегодня, 24 июня, ровно в 10:00 на Дворцовой площади стартовал военный парад в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Для ветеранов и блокадников установили специальные трибуны, которые продезинфицировали перед началом мероприятия. Также обработали Дворцовую площадь и всю технику, которая примет участие в Параде Победы. Зрителeй пустили на праздник в масках и перчатках, рассадили гостей с соблюдением социальной дистанции. На входе каждому измерили температуру.



В параде участвуют 4,5 тысячи военнослужащих, 100 единиц бронетехники, 30 боевых самолётов и вертолётов. Каждый военнослужащий также обеспечен СИЗ. Контакты друг с другом максимально исключены.

Также на Параде Победы провели минуту молчания в память о погибших в годы войны. Её объявил командующий войсками Западного военного округа Герой РФ генерал-полковник Александр Журавлёв. Известно, что завeршится мероприятие известной композиций "Мы верили, мы знали — победим!". Управлять хором будут военные дирижеры во главе с начальником военно-оркестровой службы штаба ЗВО полковником Сергеем Вовком.

Ранее мы сообщили, что военная техника выдвинулась к Дворцовой площади.

Видео: Piter.tv