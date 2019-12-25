Военная техника выдвинулась к Дворцовой площади

Движение перекрыто.

Колонная военной техники выдвинулась к Дворцовой площади, чтобы принять участие в параде Победы 24 июня, сообщили в пресс-лужбе ЗВО.

Так, к месту прибудут 150 единиц боевой и специальной техники. На машинах можно заметить праздничную символику, эмблемы и флаги, помимо прочего экипажи провели техническую диагностику, ремонт и продезинфицировали технику. Отмечается, что у бронетехники "переобута" в специальные асфальтоходные башмаки.

В параде примут участие не только новейшая техника, но и историческая. Например, танки Т-34 и Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили "Тайфун-У", "Тайфун-К" и "Тигр-М", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", спецавтомобили военной полиции "УАЗ-Пикап" и "Лада Веста" и другие.. Вся гусеничная техника будет доставляться к Дворцовой площади и обратно на большегрузных тягачах в сопровождении военной автоинспекции.

Напомним, что в первой половине дня для движения будут перекрыты некоторые улицы в центре города. Часть ограничений уже вступила в силу.

Также петербуржцы поделились в соцсетях фотографиями проезжающей техники.

Ранее мы писали, что самарскому ветерану устроили личный парад Победы и сняли на видео.

Фото: vk.com/spb_today