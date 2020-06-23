Самарскому ветерану устроили личный парад Победы и сняли на видео

Герой войны увидел парад военных в собственном дворе.

Российскому ветерану устроили личный парад Победы. Об этом рассказали журналисты с самарского телевидения. Виктор Метрикин, награжденный двумя медалями "За отвагу" стал единственный зрителем парада, устроенного в его дворе. На кадрах соседи ветерана засняли, как на улице перед ним маршируют солдаты и поют песню.

Известно, что в мероприятии приняли участие силы Центрального военного округа. В пресс-службе ЦВО пояснили, что военным аккомпанировал оркестр 2-ой общевойсковой армии. В конце парада ветеран рассказал, что ему трудно сдерживать эмоции.

Напомним, что Виктор Исаевич Метрикин родился 20 августа 1926 года. Его родное село находилось оккупированным с самого начала ВОВ. В 16 лет он добровольно стал партизаном. В 1942 году герой вступил в ряды Советской армии. Метрикин участвовал в боях в составе 353-го полка 4-й Ударной армии. В 1943 году его тяжело ранили в боях на границе с Латвией. После демобилизации он вернулся в Самару, в которой жил его отец. Кроме медалей "За отвагу" военный имеет Орден Отечественной войны 2 степени, а более 15 других наград.

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву.

Видео: ГТРК Самара