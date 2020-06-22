Дворцовый мост украсили ко Дню Победы

На нем установили праздничные флаги.

Поздно вечером 21 июня петербуржцы заметили в центре города специалистов, которые начали украшать Петербург ко Дню Победы. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места событий.

В частности, к 75-летию со дня окончания войны на Дворцовом мосту установили праздничные флаги. Сооружение украшали десятки рабочих, которые развесили красные символы Победы с двух сторон.

В этом году из-за пандемии коронавируса празднование Дня Победы перенесли с 9 мая на 24 июня. Власти выбрали именно эту дату, поскольку 24 июня был проведен Парад в 1945 году. Акция "Бессмертный полк" состоится 26 июля, в День Военно-морского флота России.

Ранее мы писали, что Путин объявил 24 июня и 1 июля нерабочими днями.

Видео: Piter.TV