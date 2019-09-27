Улицы Ленобласти украсили детскими рисунками о войне

В акции приняли участие и взрослые.

Дети Ленинградской области приняли участие в акции "Я рисую мелом": они посвятили свои работы 75-ой годовщине Великой Победы. Сотни школьников из Бокситогорска, Волхова, Приозерска, Сланцев и деревни Горбунки Ломоносовского района мелом написали на улицах своих городов поздравления и пожелания.

К акции присоединились и взрослые. Волонтёры, студенты, родители рисовали вместе со школьниками и даже с воспитанниками детских садов. Картинки появились в соцсетях с хештегами #ярисуюмелом и #24июня.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге прошёл праздничный Парад Победы.

Фото: пресс-служба Ленобласти