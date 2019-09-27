На улицах Ленобласти включат громкоговорители 22 июня

Они продублируют историческое обращение правительства к советскому народу о начале войны с нацистской Германией.

22 июня в Ленобласти уличные громкоговорители продублируют историческое обращение советского правительства к народу о вероломном нападении нацистской Германии. Известно, что жители региона услышат его ровно в 12:15: именно в это время 22 июня 1941 года советский народ узнал о начале Великой Отечественной войны.

После обращения будет объявлена минута молчания. Радиотрансляционные сети вещания позволят услышать историческое объявление во всех населенных пунктах Ленобласти.

Ранее мы сообщили, что на Дворцовой началась репетиция Парада Победы.

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