В Петербурге 19 апреля пройдёт репетиция военного парада на Дворцовой площади

Начало - в 16:00.

В понедельник, 19 апреля, с 16:00 до 18:00 более четырёх тысяч военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) примут участие в репетиции военного парада на Дворцовой площади. Военный парад приурочен к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО в субботу, 17 апреля.

На главной площади Петербурга военнослужащие отработают сценарий проведения парада, торжественный марш, а также строевые приёмы с оружием.

В тренировках также примут участие кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств региона.

Ранее мы писали, что в Петербурге привили 109 ветеранов, пожелавших принять участие в параде Победы.

Фото: Piter.tv