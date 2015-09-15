В Петербурге привили 109 ветеранов, пожелавших принять участие в параде Победы

Еще 9 человек сделают прививку в ближайшие дни.

Ветеранам, которые хотят пойти на парад Победы в Петербурге, сделают прививки от коронавируса. Из 208 желающих вакцинировались уже 109 человек. Об этом сообщил "Петербургский дневник" 10 апреля.

Как отметил вице-губернатор города Олег Эргашев, необходимо максимально обезопасить людей, находящихся в группах риска. На сегодняшний день, по его словам, 46 ветеранов имеют антитела к коронавирусной инфекции, 44 человека получили медотводы, еще 9 должны сделают прививку в ближайшие дни. Из 143 ветеранов, участвующих в параде на ретромобилях, 50 процентов вакцинировались.

Ранее на Piter.tv сообщили, что всего в Петербурге сделали прививку 450 728 горожан. Более 315 тысяч из них уже закончили цикл вакцинации. Отметим, что два месяца назад полный цикл вакцинации прошли только 38 тысяч жителей. Отсюда можно сделать вывод, что число вакцинированных петербуржцев выросло почти в 9 раз.

Губернатор Северной столицы отметил, что запасов вакцины достаточно, чтобы продолжить массовую прививочную кампанию. 10 апреля в Петербург прибыло 38 тысяч доз вакцины "Спутник V". Всего в город поступило более 632 тысяч комплектов вакцины. Из них 13 770 доз - вакцина "ЭпиВакКорона", которая поступила 8 апреля.

Фото: Piter.tv