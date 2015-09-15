Петербург получил 38 тысяч комплектов вакцины "Спутник V"

Губернатор Северной столицы отметил, что запасов вакцины достаточно, чтобы продолжить массовую прививочную кампанию.

В Петербург прибыло 38 тысяч доз вакцины "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона 10 апреля.

Всего в город поступило более 632 тысяч комплектов вакцины. Из них 13 770 доз - вакцина "ЭпиВакКорона", которая поступила 8 апреля.

По последним данным, всего в Петербурге сделали прививку 450 728 горожан. Более 315 тысяч из них уже закончили цикл вакцинации. Отметим, что два месяца назад полный цикл вакцинации прошли только 38 тысяч жителей. Отсюда можно сделать вывод, что число вакцинированных петербуржцев выросло почти в 9 раз.

С учетом поступившей сегодня партии неизрасходованный остаток в поликлиниках составляет более 180 тысяч комплектов.

Сейчас петербуржцы могут пройти вакцинацию в одном из 134 развернутых в городе пунктов. Кроме того, работает 21 выездная бригада.

Петербуржцы могут записаться на прививку через телефонную службу "122", онлайн-сервис "Здоровье петербуржца", виртуальные колл-центры поликлиник, портал "Госуслуги".

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге привьют от коронавируса ветеранов-участников Парада Победы.