В столице Китая прошел парад в честь 80-летия победы в войне сопротивления японским захватчикам и во Второй мировой войне.

Президент РФ Владимир Путин принял участие в юбилейном военном параде в Пекине. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства находится в столице Китая с официальным визитом. Сегодня, 3 сентября, в Пекине прошел масштабный военный парад в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Он продлился 70 минут.

В памятных мероприятиях приняли участие 45 военных расчетов. На парад приехали 26 глав иностранных государств и правительств.

Видео: kremlin.ru