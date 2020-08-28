По словам главы государства, он обсуждал этот вопрос с американскими коллегами.

Президент РФ Владимир Путин не исключил сотрудничество на Запорожской АЭС с США и Украиной. Об этом он заявил на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо.

По словам главы государства, он обсуждал этот вопрос с американскими коллегами. Он подчеркнул, что такой вариант возможен, если сложатся благоприятные обстоятельства.

Мы можем даже втроем на Запорожской атомной электростанции поработать. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что Москва стремится к развитию отношений с Улан-Батором и Пекином.

Видео: kremlin.ru