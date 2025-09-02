Путин: Москва стремится к развитию отношений с Улан-Батором и Пекином

По его словам, Россия считает важным, чтобы успешное сотрудничество наполнялось и приобретало новые грани.

Москва стремится к развитию отношений с Улан-Батором и Пекином. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.

По словам главы государства, Россия считает важным, чтобы успешное сотрудничество наполнялось и приобретало новые грани. Он поблагодарил китайскую сторону за гостеприимство и организацию встречи в трехстороннем формате.

Подчеркну, Россия искренне стремится к всестороннему развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений и с Китайской Народной Республикой, и с Монголией. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин рассказал о развитии отношений России и Индии.

Видео: kremlin.ru