Путин: Москва стремится к развитию отношений с Улан-Батором и Пекином

Москва стремится к развитию отношений с Улан-Батором и Пекином. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.
По словам главы государства, Россия считает важным, чтобы успешное сотрудничество наполнялось и приобретало новые грани. Он поблагодарил китайскую сторону за гостеприимство и организацию встречи в трехстороннем формате.
Подчеркну, Россия искренне стремится к всестороннему развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений и с Китайской Народной Республикой, и с Монголией.
Владимир Путин, президент РФ
Видео: kremlin.ru
