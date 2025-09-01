  1. Главная
Сегодня, 9:53
Путин рассказал о развитии отношений России и Индии

По его словам, торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о развитии отношений России и Индии. Об этом он заявил на встрече с премьером Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС.

Глава государства напомнил, что в декабре исполняется 15 лет со дня принятия заявления, в котором отмечен выход отношений РФ и Индии на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. Он подчеркнул, что связи двух стран активно развиваются на этих принципах. Также Путин отметил, что торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем знаний.

Видео: kremlin.ru

