  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:00
69
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин поздравил россиян с Днем знаний

0 0

Глава государства отметил, что с этим праздником связана биография каждого гражданина страны.

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем знаний. Видеообращение главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что с этим праздником связана биография каждого гражданина страны. По его словам, свой путь ко взрослой жизни все начинали именно в школе. Он подчеркнул, что для первоклассников начинается ответственная и увлекательная пора.

Мы будем делать все, чтобы у вас – у всех российских детей, у молодого поколения – были лучшие условия для освоения современных знаний.
Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин обсудил с Совбезом сотрудничество со странами СНГ.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, день знаний, поздравление, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии