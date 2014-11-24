Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем знаний. Видеообращение главы государства опубликовали на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что с этим праздником связана биография каждого гражданина страны. По его словам, свой путь ко взрослой жизни все начинали именно в школе. Он подчеркнул, что для первоклассников начинается ответственная и увлекательная пора.
Мы будем делать все, чтобы у вас – у всех российских детей, у молодого поколения – были лучшие условия для освоения современных знаний.
Владимир Путин, президент РФ
Видео: kremlin.ru
