Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем знаний. Видеообращение главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что с этим праздником связана биография каждого гражданина страны. По его словам, свой путь ко взрослой жизни все начинали именно в школе. Он подчеркнул, что для первоклассников начинается ответственная и увлекательная пора.

Мы будем делать все, чтобы у вас – у всех российских детей, у молодого поколения – были лучшие условия для освоения современных знаний.

Владимир Путин, президент РФ

Видео: kremlin.ru