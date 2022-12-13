На мероприятии присутствовал президент Египта.

В Нью-Дели прошел военный парад в честь Дня республики. Местные журналисты рассказали о том, что мероприятие впервые состоялось по переименованной главной улице столицы, которая теперь получила наименование Картавья-патх. На торжественном событии военные сделали упор на показ национальной техники и демонстрации равных прав женщин, которые служат в рядах Вооруженных сил Индии. Парад открывался проходом египетских сил из 144 солдат. Президент этого государства Абдель Фаттах ас-Сиси стал почетным гостем. Этот визит иностранного гостя высокого уровня на параде стал первым в стране за последние три года.

Дарящий бессмертие великий праздник независимости... Я хочу, чтобы мы вместе продвигались вперед, чтобы осуществить мечты великих борцов за свободу страны. С Днем республики всех соотечественников! премьер-министр Индии

Далее прошли танки индийского производства "Арджун", зенитно-ракетные системы "Акаш", самоходные гаубицы "Ваджра", противотанковый ракетный комплекс "Наг". Впервые за много лет на параде не были представлены танки российской разработки Т-90 "Бхишма", выпускаемые по лицензии. Однако появилось полностью женское боевое подразделение Сил полиции центрального резерва, которая представляет из себя военизированную структуру. В воздушной части парада участие приняли 44 самолета и вертолета. В этот перечень попали три истребителя Су-30МКИ, бомбардировщики Jaguar и девять французских Rafale от компании Dassault Aviation.

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