Индия не позвала Украину на саммит G-20 в Нью-Дели

По словам официального представителя Министерства иностранных дел восточной страны, представители Киева вряд ли войдут в список.

Индия не собирается приглашать представителей Киева на осенний саммит стран "Большой двадцатки" (G20) в Нью-Дели. Об этом сообщил официальный представитель МИД восточной страны Ариндам Багчи.

Члены G20 и специально приглашенные страны, которые мы планируем пригласить, были объявлены. И я не думаю, что Украина в этом списке. Если будут какие-либо изменения в этом, я обязательно вернусь и поделюсь с вами. Ариндам Багчи, официальный представитель Министерства иностранных дел Индии

Напомним, что Индия является предстателем стран G20. Её полномочия продлятся с 1 декабря 2022-ого по 30 ноября 2023 г.г. За это время будет проведено свыше 200 встреч содружества. Саммит в Нью-Дели пройдёт 9 и 10 сентября.

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