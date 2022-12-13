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Индия не позвала Украину на саммит G-20 в Нью-Дели
Вчера, 17:40
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Индия не позвала Украину на саммит G-20 в Нью-Дели

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По словам официального представителя Министерства иностранных дел восточной страны, представители Киева вряд ли войдут в список.

Индия не собирается приглашать представителей Киева на осенний саммит стран "Большой двадцатки" (G20) в Нью-Дели. Об этом сообщил официальный представитель МИД восточной страны Ариндам Багчи.

Члены G20 и специально приглашенные страны, которые мы планируем пригласить, были объявлены. И я не думаю, что Украина в этом списке. Если будут какие-либо изменения в этом, я обязательно вернусь и поделюсь с вами.

Ариндам Багчи, официальный представитель Министерства иностранных дел Индии

Напомним, что Индия является предстателем стран G20. Её полномочия продлятся с 1 декабря 2022-ого по 30 ноября 2023 г.г. За это время будет проведено свыше 200 встреч содружества. Саммит в Нью-Дели пройдёт 9 и 10 сентября.

Ранее Путин заявил Эрдогану, что Россия открыта к диалогу по вопросу Украины.

Фото: Pxhere

Теги: g20, нью-дели, политика, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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