Президент РФ отметил, что это возможно только при условии, если Киев выполнит озвученные ранее требования с учетом новых территориальных реалий.

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время разговора глава государства упомянул, что Россия по-прежнему открыта к диалогу по Украине, но только при условии выполнения Киевом уже известных и много раз озвученных требований с учетом новых территориальных реалий. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Затронута ситуация вокруг Украины. С российской стороны акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания. отметили в Кремле

Также руководители провели переговоры по зерновой сделке. Со стороны России указали на необходимость устранить все препятствия для экспорта агропродукции. При этом добавил, что преимущество стоит отдать проектам по созданию газового хаба и строительству АЭС "Аккую".

Ранее мы сообщили о том, что американское посольство в Москве обнародовало обращение к россиянам.

Фото: Kremlin.ru