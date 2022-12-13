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Американское посольство в Москве обнародовало обращение к россиянам
Сегодня, 13:36
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Американское посольство в Москве обнародовало обращение к россиянам

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Публикация сопровождалась видеороликом, отражающим культуру и достижения двух стран.

Посольство США в Москве опубликовало в соцсетях видеообращение к жителям России. В тексте и видео подчёркивается, что 2 страны исторически объединяют как борьба, так и сотрудничество в борьбе с мировыми вызовами. 

Также в публикации сказано, что Россию и США объединяют "общая культура и достижения". Так, в американских школах изучается русская литература, а русская классическая музыка исполняется в лучших культурных учреждениях. 

В видеообращении использованы различные символы русской культуры, в том числе, портреты  писателей Льва Толстого и Федора Достоевского. Кроме того, упоминаются встречи лидеров двух стран в разные эпохи (например, Леонида Брежнева и Ричарда Никсона, Михаила Горбачева и Рональда Рейгана).

Ранее мы сообщили о том, что представитель ООН отказался комментировать слова Олланда и Меркель о Минских соглашениях.

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Теги: москва, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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