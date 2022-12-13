Представитель ООН отказался комментировать слова Олланда и Меркель о Минских соглашениях

Стефан Дюжаррик посчитал вопрос журналистов правомочным, но не дал на него ответа.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик воздержался от комментариев по поводу заявлений экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего французского президента Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения были необходимы Киеву для наращивания военной мощи. Такой вопрос прозвучал в ходе брифинга с журналистами.

Представители СМИ поинтересовались у Дюжаррика, отражают ли слова глав двух государств в отставке позицию генсека ООН. Он посчитал вопрос правомочным, но так и не дал на него ответа, подчеркнув, что оставил исторический анализ репортерам, бывшим официальным лицам и историкам.

Представитель генсека добавил, что на данный момент ООН прикладывает все силы, чтобы положить конец конфликту.

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Фото: YouTube / Организация Объединенных Наций