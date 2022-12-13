Экс-генерал НАТО рассказал, когда разрешится украинский конфликт

Также генерал назвал условие для перемирия.

Экс- генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе уверен, что украинский конфликт разрешится летом 2023 года. Об этом сообщили в РИАМО.

Переговоры, скорее всего, займут много времени, нужен посредник: может быть, генеральный секретарь ООН Гутерреш, президент Турции Эрдоган или премьер-министр Индии Моди — хотя никто особо не навязывается. Ханс-Лотар Домрезе, экс-генерал НАТО

Военный уверен, что стороны к лету осознают позиции друг друга. Тогда они заговорят о прекращении боевых действий.

Также генерал назвал условие для перемирия. Он считает, что отказ Киева от немедленной реинтеграции ряда территорий.

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Фото: администрация Ленобласти