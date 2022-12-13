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Экс-генерал НАТО рассказал, когда разрешится украинский конфликт
Сегодня, 17:27
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Экс-генерал НАТО рассказал, когда разрешится украинский конфликт

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Также генерал назвал условие для перемирия.

Экс- генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе уверен, что украинский конфликт разрешится летом 2023 года. Об этом сообщили в РИАМО.

Переговоры, скорее всего, займут много времени, нужен посредник: может быть, генеральный секретарь ООН Гутерреш, президент Турции Эрдоган или премьер-министр Индии Моди — хотя никто особо не навязывается.

Ханс-Лотар Домрезе, экс-генерал НАТО

Военный уверен, что стороны к лету осознают позиции друг друга. Тогда они заговорят о прекращении боевых действий.

Также генерал назвал условие для перемирия. Он считает, что отказ Киева от немедленной реинтеграции ряда территорий.

Ранее на Piter.tv: Минобороны назвало число погибших в Макеевке.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: нато, спецоперация, украинский конфликт, ханс-лотар домрезе
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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