Экс-генерал НАТО рассказал, когда разрешится украинский конфликт

Экс- генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе уверен, что украинский конфликт разрешится летом 2023 года. Об этом сообщили в РИАМО.
Переговоры, скорее всего, займут много времени, нужен посредник: может быть, генеральный секретарь ООН Гутерреш, президент Турции Эрдоган или премьер-министр Индии Моди — хотя никто особо не навязывается.
Ханс-Лотар Домрезе, экс-генерал НАТО
Военный уверен, что стороны к лету осознают позиции друг друга. Тогда они заговорят о прекращении боевых действий.
Также генерал назвал условие для перемирия. Он считает, что отказ Киева от немедленной реинтеграции ряда территорий.
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Фото: администрация Ленобласти
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