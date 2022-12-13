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Минобороны назвало число погибших в Макеевке
Сегодня, 16:48
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Минобороны назвало число погибших в Макеевке

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Власти РФ пообещали оказать всю необходимую помощь и поддержку родным и близким погибших.

В Макеевке ВСУ нанесли удар по ПТУ, в котором находились российские мобилизованные. Погибли 63 бойца.  Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Киевским режимом нанесён удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооружённых сил в районе населённого пункта Макеевка. Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда были сбиты. 

Минобороны РФ

Власти РФ пообещали оказать всю необходимую помощь и поддержку родным и близким погибших.

Ранее на Piter.tv: командующий Кобылаш анонсировал участие стратегической авиации России в СВО.

Фото: Piter.tv

Теги: всу, минобороны рф, обстрел, удар по пту в макеевке
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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