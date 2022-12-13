Минобороны назвало число погибших в Макеевке

Власти РФ пообещали оказать всю необходимую помощь и поддержку родным и близким погибших.

В Макеевке ВСУ нанесли удар по ПТУ, в котором находились российские мобилизованные. Погибли 63 бойца. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Киевским режимом нанесён удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооружённых сил в районе населённого пункта Макеевка. Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда были сбиты. Минобороны РФ

Власти РФ пообещали оказать всю необходимую помощь и поддержку родным и близким погибших.

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Фото: Piter.tv